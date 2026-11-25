Obras de Salvador Dalí en la exposición 'La era nuclear' del CCCB - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) explora en una exposición con cerca de 250 obras cómo el arte y la cultura han abordado la era nuclear y han representado los descubrimientos sobre el átomo y la radioactividad.

En rueda de prensa este miércoles, la directora del CCCB, Judit Carrera, ha subrayado que la muestra como los descubrimiento vinculados a la era nuclear "han irradiado el mundo de la cultura y el arte" y como éstos han ayudado a comprender las paradojas de la era atómica.

'La era atómica', que se podrá ver entre este jueves y el 17 de mayo, parte de un proyecto en el Musée de Arte Moderne de París, que se vio entre octubre de 2024 y febrero de 2025, que se ha adoptado.

La exposición recorre como, desde la primera explosión nuclear en el desierto de Nuevo México (Estados Unidos) en 1945, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, pasando por la tensión de la Guerra Fría, el imaginario artístico y colectivo se ha movido entre la fascinación por el progreso científico y la angustia ante sus consecuencias.

"La promesa del descubrimiento de una fuente inagotable de energía también contenía una pesadilla terrorífica de la contaminación irreversible y la destrucción total", ha subrayado Carrera.

La directora del CCCB ha señalado que la muestra es "oportuna y pertinente" en un momento en que la cuestión nuclear vuelve a marcar agenda política en medio de la urgencia de la transición energética y la irrupción de la inteligencia artificial (IA).

250 OBRAS

La muestra reúne cerca de 250 obras, entre pinturas, dibujos, fotografías, documentos, vídeos e instalaciones, de artistas como Salvador Dalí, Hilma af Klint, Pierre Huyghe, Yoko Ono, Keith Haring, Antoni Tàpies, David Lynch, Enrico Baj, Nancy Spero y Raymond Pettibon, entre otros.

En la exposición se pueden ver piezas como obras de la artista Hilma af Klint, que exploró la existencia de dimensiones invisibles a simple vista, fotografías relacionadas con el Proyecto Manhattan y el laboratorio de Los Álamos dirigido por Robert Oppenheimer, cómo el surrealismo de Salvador Dalí interpretó la era nuclear, o la forma en que Lynch representó la prueba nuclear Trinity en el audiovisual.

La exposición también refleja cómo surgieron corriente artísticas y políticas contestatarias frente a 'la cultura de la bomba' o contra al 'colonialismo nuclear', con la que activistas indígenas acuñaron el sistema de dominación, tanto tecnológica como el territorial, ejercido a través de la energía nuclear.

'La era nuclear' también aborda las protestas en España ante la construcción de centrales nucleares como las de Lemóniz o Ascó, con la exposición de carteles, y aborda los accidentes nucleares como los de Chernóbil (a la que el CCCB dedicó una exposición hace 20 años) o Fukushima.

La exposición incorpora 3 obras de nueva creación: el vídeo 'Palomares: volamos hacia Moscú', de María Elorza; la instalación 'Radiotropismo', de Fernando Cremades, y el vídeo de entrevistas 'Energía nuclear y transición energética' de Toni Curcó.