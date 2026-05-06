Una exposición recorre 144 años de "camino compartido" entre la Sagrada Família y Barcelona

El presidente Salvador Illa en la visita a la exposición 'Gaudí. La Sagrada Familia y Barcelona' - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Una exposición en el Palau Robert recorre 144 años de "camino compartido" entre la Sagrada Família y la ciudad de Barcelona a través de una serie de fotografías, documentos y efemérides que repasan la historia del templo expiatorio.

La exposición en plafones en los jardines del Palau Robert va desde un plano del solar en el que se ubicó la Sagrada Familia, a la colocación de la primera piedra, la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, el progreso de la construcción y la situación actual del templo, a la que se suma una contextualización con efemérides históricas catalanas.

En la inauguración de la muestra, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho que cuando Gaudí colocó la primera piedra de la Sagrada Família lanzó un reto a las generaciones posteriores para continuar su obra: "Hemos aceptado el reto y lo estamos cumpliendo. Entre todos hemos sabido interpretar el sueño del arquitecto catalán más universal".

Ha afirmado que este camino conjunto entre Barcelona y la Sagrada Família es una historia de amor y perseverancia, pero que en una ciudad como la capital catalana de "talante discutidor, la Sagrada Família es el paradigma", que ha sido debatida, discutida y admirada.

Ha dicho que la Sagrada Família ha sido testigo del desarrollo del Eixample, de la Revolución Industrial, de la Guerra Civil, de la llegada de la democracia, la entrada en la UE, de los Juegos Olímpicos, el cambio de milenio y de una pandemia, y lo ha definido como un libro abierto, "una catequesis de piedra" y una obra arquitectónica única en el mundo.

Illa ha considerado que la Sagrada Família vive un momento álgido, a pocos días de la visita del papa León XIV, que situará a la ciudad en "foco de atención mundial".

El presidente catalán ha subrayado que es necesario que Catalunya avance "con la misma ambición" que mostró Antoni Gaudí, y ha dicho que la exposición interpela a mirar al futuro con la misma ambición que el arquitecto lo hizo.

ABADÍAS

El obispo auxiliar de Barcelona, David Abadías, ha afirmado que el templo expiatorio de la Sagrada Família ha crecido junto a Barcelona, "acompañándola", y se ha convertido en signo vivo de fe, esperanza y trascendencia.

Abadías ha asegurado que Gaudí "dejó algo más que una obra: primero el amor, después la técnica", y que eso interpela ahora en la que la técnica construye pero que el amor da sentido.

ESTEVE CAMPS

El presidente de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Esteve Camps, ha afirmado que en estos 144 años de camino compartido entre el templo y la ciudad ha habido "momentos de incertidumbre y debate".

Ha subrayado que no solo es un monumento, sino que también es una muestra del "carácter del país, perseverante y creativo", y que durante este casi siglo y medio juntos la ciudad y el templo han aprendido a dialogar.