Expulsados al extranjero 7 multirreincidentes con más de 100 antecedentes que actuaban en Girona

Uno de los expulsados subiendo a un coche patrulla de la Policía Nacional
Uno de los expulsados subiendo a un coche patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 10:33
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GIRONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha hecho efectiva la expulsión del territorio nacional de un total de siete ciudadanos extranjeros a los que les constaban más de 100 antecedentes policiales y judiciales por diferentes delitos, y que actuaban principalmente en localidades de la provincia de Girona, informa en un comunicado el cuerpo policial.

El operativo se dirigió y coordinó por policías pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Girona, contando con la colaboración de Mossos d'Esquadra de Girona y Santa Coloma de Farners y las Policías Municipales de Banyoles, Sant Hilari Sacalm y Olot, en la búsqueda y localización de perfiles de personas multirreincidentes de la nacionalidad requerida para el vuelo fletado.

Para gestionar un operativo policial de esta magnitud, se requiere un gran despliegue de agentes y medios para culminar estas expulsiones desde la detención, traslado y efectiva ejecución de las mismas, más aun cuando el tiempo para poder materializar las expulsiones desde que se confirma el vuelo fletado era de 72 horas, indica la Policía.

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