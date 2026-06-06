Extinguido el incendio de la nave de Honda en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Incendio en una nave de Honda en en polígono industrial Torre del Rector - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por extinguido el incendio declarado este viernes sobre las 15 horas en una nave de Honda en el polígono industrial Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El incendio no ha dejado heridos y no se han visto afectadas las instalaciones adyacentes y Protecció Civil ha desactivado la prealerta del plan Procicat.

En este incendio trabajaron este viernes hasta 32 dotaciones terrestres con un total de 90 efectivos para controlar el incendio, y han seguido trabajando a lo largo de la noche de este viernes y madrugada del sábado.