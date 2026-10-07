Factorial activa el agente personal One en el marco de una expansión de negocio centrada en Alemania

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía de IA para empresas Factorial ha presentado este miércoles por la tarde el agente personal de inteligencia artificial One, dirigido a las empresas, en el marco de la expansión del negocio de este unicornio fundado en Barcelona, con el foco puesto en Alemania.

La presentación ha coincidido con una nueva edición de Factorial Summit, centrada en IA, talento y negocio, y que ha contado con la presencia de directivos de Microsoft, Glovo, NTT Data y Perk, entre otros.

El evento, celebrado en Casa Rius en Barcelona, ha reunido a líderes empresariales y expertos tecnológicos para debatir sobre los retos que surgen cuando la IA empieza a transformar la manera en que las organizaciones trabajan, lideran y crecen.

Factorial One está a disposición de los 1,3 millones de usuarios de la compañía, que tiene como clientes a 17.000 empresas en más de 90 países: "Ha sido la evolución natural de Factorial One que ha llevado hasta aquí. Nuestros clientes tienen mucha curiosidad, pero también mucho miedo" sobre la evolución de la IA, ha explicado el ceo y fundador de Factorial, Jordi Romero, en un encuentro con periodistas.

One entiende el contexto de cada empresa y permite a los empleados redactar documentos, investigar y resolver preguntas utilizando la información y los datos de su propia organización; con el permiso del trabajador, puede automatizar tareas y flujos de trabajo, desde filtrar candidatos o gestionar informes y gastos hasta preparar ofertas de trabajo, políticas, planes de 'onboarding' o cualquier otro documento.

ACUERDO CON MICROSOFT

Factorial One se enmarca en el acuerdo que este unicornio, fundado en Barcelona y que tiene una plantilla de 1.800 empleados (prevé acabar el año con 1.900), tiene con Microsoft desde hace tres años, lo que le permite utilizar la infraestructura de Azure.

Romero también se ha referido a los planes de expansión de Factorial, con el foco en Alemania, donde acaba de comprar la startup Empion; en este país, el negocio crece un 100% interanual, y más de 1.700 empresas alemanas utilizan el agente de IA.

Con sede en Berlín, Factorial ha abierto una nueva oficina en Múnich y, recientemente, ha anunciado un acuerdo de patrocinio con FC Bayern Munich Basketball.

El unicornio tiene presencia en países como Francia, Italia o Portugal y, según Romero, no se descartan nuevas adquisiciones en el futuro dentro de un plan de expansión que ha incluido la integración de la compañía gallega YepCode.

La valoración de Factorial ha ascendido a 2.500 millones de dólares tras cerrar una ronda Serie D de 150 millones de dólares en junio.

El ceo de Factorial ha dicho que algunas administraciones se han interesado por sus servicios: "Queremos explorar el sector público y si no lo hemos hecho hasta ahora es porque no es ágil".

LA JORNADA

La jornada Factorial Summit ha comenzado a las 15 horas con una keynote de Jordi Romero, y cuenta con la participación del CTO for Startups & Unicorns EMEA en Microsoft, Jaime de Mora; la Chief People Officer de Glovo, Cristina de la Rosa, y el director de Personas y Talento de Enrique Tomás, Marc de la Iglesia.

También han estado presentes el Chief People Officer de Freshly, Laura Latorre; el Head of Technical Delivery AI en NTT Data, Julián Morelli; el Senior Tech Director en Globant, Alex Rupérez; la Factorial Campus & AI Transformation Director en Factorial, Carmen Madrazo, y el Head of Talent Acquisition Operations and Insights en Perk, Daniel Martos.

ESCALAR LOS NEGOCIOS

A lo largo de la tarde, el encuentro ha abordado cómo escalar los negocios sin perder velocidad en los equipos; cómo la IA está redefiniendo los criterios de talento, seniority y adaptabilidad; el impacto de los agentes autónomos y los nuevos modelos operativos; y las claves para impulsar una adopción de IA que evite errores habituales y aporte valor tangible.

El evento ha concluido con una edición especial del Itnig Podcast, conducida por Jordi Romero y el cofundador de Factorial, Bernat Farrero.