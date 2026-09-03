Factorial adquiere la 'startup' Empion dedicada a la evaluación de talento mediante IA

Archivo - Annika von Mutius (Empion) y Jordi Romero (Factorial) - FACTORIAL - Archivo

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Factorial, plataforma de IA para la gestión de equipos en Europa, ha anunciado este jueves la adquisición de la 'startup' Empion, una plataforma de evaluación de talento impulsada por IA con sede en Berlín.

La adquisición "supone un nuevo avance en la expansión de Factorial en Alemania y da lugar a las evaluaciones de candidatos y empleados, una nueva capacidad que beneficiará a los clientes en toda la plataforma de la compañía", informa en un comunicado.

Añaden que la operación añadirá "varios millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR) al negocio de Factorial, lo que pone de manifiesto el peso financiero del acuerdo, además de su valor estratégico".

"Alemania es el mercado de tecnología para el entorno laboral más importante de Europa, y queremos ofrecer a las empresas el producto más completo posible de la mano de un equipo que ya cuenta con la confianza de compañías alemanas como Deutsche Telekom, Procter & Gamble, Siemens Mobility, Raiffeisenbanken y HUK-COBURG", ha afirmado el ceo de Factorial, Jordi Romero.

Por su parte, la fundadora y ceo de Empion, Annika von Mutius, ha puesto en valor la escala y el alcance de Factorial en Alemania y en Europa, lo que les permitirá llevar su filosofía, basada en que "la selección de talento debe basarse en la adecuación de la persona al puesto, no en palabras clave", a más empresas sin renunciar a la investigación y la metodología que lo respaldan.