Fallece a los 84 años Ángel Alonso, director de teatro y cofundador del Teatre Villarroel

Ángel Alonso - GRUP FOCUS

BARCELONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de teatro y cofundador del Teatre Villaroel de Barcelona Ángel Alonso ha fallecido a los 84 años.

El Grup Focus, compañía que gestiona el teatro que fundó Alonso en 1972, ha expresado este sábado en un comunicado su pésame y ha destacado su labor para trasformar el teatro en un "referente de las artes escénicas" en Catalunya.

"Su legado quedará para siempre vinculado a la historia del teatro catalán", han añadido.

Su trayectoria como director de escena está marcada por 'La extraña pareja', obra que superó las 2.000 representaciones y el millón de espectadores y que se ha convertido en "uno de los fenómenos más importantes de la historia del teatro catalán".

Alonso ha tenido una trayectoria artística de más de 50 años, con 78 espectáculos, 22 textos propios, 18 adaptaciones, y traducciones que, en total, reunieron a 3,5 millones de espectadores.