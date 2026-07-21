Fallece la concejal del PP de Cornellà de Llobregat (Barcelona) María del Turruchel Alcantud

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PP del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Barcelona) María del Turruchel Alcantud Inarejos ha fallecido tras "una larga enfermedad", ha informado el consistorio en un comunicado.

El ayuntamiento ha expresado su "más sincero" pésame a familia, amistades y compañeros de partido y ha decretado un día de luto oficial.

La concejal era licenciada en Geografía e Historia, había sido miembro de la Corporación Municipal durante el último mandato y ejercía el cargo de secretaria general del Partido Popular de Cornellà (Barcelona) desde el año 2018.