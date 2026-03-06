Fallece una persona sin hogar en Badalona (Barcelona), la segunda en esta semana

Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 7:54
Seguir en

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona sin hogar ha sido hallada muerta este martes en el Club Petanca La Morera, en el barrio de Bufalà de Badalona (Barcelona), han confirmado fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press este viernes.

Este fallecimiento es el segundo de una persona sin hogar esta semana en la localidad barcelonesa, según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya'.

Este miércoles el ayuntamiento de la ciudad informó de la muerte de un hombre de 52 años en la plaza de Elisa Reverter.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado