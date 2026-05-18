Falta de suelo y aumento de precios del 12,4% en 2026, claves inmobiliarias, según Servihabitat

Archivo - EL ceo de Servihabitat, Borja Goday - JUAN NAHARRO - SERVIHABITAT - Archivo

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El mercado inmobiliario español evoluciona "a un ritmo sólido", con la falta de suelo como protagonista ante un déficit estructural de vivienda que alcanza las 320.000 unidades en los últimos 5 años, mientras que los precios de la vivienda seguirán subiendo un 12,4% en 2026, según se desprende del informe 'Claves del sector inmobiliario en España 2025/2026' de Servihabitat Trends.

Según el informe, el interés por el suelo en gestión ha aumentado "de forma notable", ya que los inversores están dispuestos a asumir mayores plazos y complejidad administrativa a cambio de rentabilidades superiores, informa Servihabitat en un comunicado este lunes.

A pesar de que el 43% de la demanda de suelo se focaliza en el centro urbano, la tendencia está cambiando, extendiéndose hacia ciudades medianas y áreas metropolitanas, lo que indica una diversificación geográfica en las operaciones de suelo.

La necesidad de reposición de producto ha impulsado las operaciones de compraventa de suelo en los últimos tres años y se espera que la compraventa de suelo alcance las 31.000 operaciones en 2026, lo que representa un incremento del 7,2% respecto al año anterior, con un precio del metro cuadrado de suelo sin edificar que subirá un 11,6%.

"El suelo se ha consolidado como el activo estratégico por excelencia en este ciclo inmobiliario. Sin una gestión eficaz del suelo, no será posible satisfacer la creciente demanda de vivienda ni desbloquear la producción necesaria para equilibrar el mercado", ha explicado el ceo de Servihabitat, Borja Goday.

La producción de obra nueva se mantiene contenida y sigue situándose muy por debajo de las necesidades del mercado, lo que provoca que la compraventa de vivienda de segunda mano siga siendo la opción predominante.

La compraventa de vivienda superó las 752.000 unidades en 2025 y para el 2026, se prevé que mantenga niveles elevados, superando las 777.000, gracias a un entorno hipotecario favorable.

Ante la falta de oferta y la presión de la demanda, los precios siguen una tendencia alcista: después de que 2025 registrara "uno de los mayores incrementos en el precio de la vivienda registrando una subida del 12,7%, para este 2026, se prevé que avance un 12,4%.

Mercados en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Palma, Valencia, Sevilla y Bilbao "acusan más la subida de los precios de la vivienda" mientras que mercados más secundarios y ciudades medianas presentan un crecimiento más equilibrado.

El mercado del alquiler mantiene, también, una tendencia alcista, con rentabilidades más atractivas, con un 6,8% en el último año; la renta media mensual de una vivienda media de 80-90 m2 se sitúa en los 1.150 euros, un 7% más que en 2024, con una subida un poco menos intensa que los últimos años.

Son siete las comunidades que se sitúan por encima de los 1.000 euros mensuales de media, lideradas por Madrid, Baleares y Catalunya, que superan los 1.500 euros.

"El mercado del alquiler residencial, además, se ve afectado por un entorno regulatorio cada vez más restrictivo, lo que condiciona las decisiones de inversión, especialmente en las zonas más tensionadas", indica el estudio.

La mayor parte del parque de viviendas en alquiler está en manos de pequeños propietarios particulares que, "ante la creciente desconfianza, optan por retirar sus inmuebles del mercado arrendador para destinarlos a la venta".

MERCADOS PERIFÉRICOS

El incremento de precios y el esfuerzo financiero requerido limitan la accesibilidad a la vivienda, lo que provoca un retraso en la emancipación y un desplazamiento hacia mercados periféricos, añaden los autores del informe.

La edad media del comprador de vivienda habitual se mantiene alrededor de 38 años, mientras que la edad media de los demandantes de vivienda de alquiler escala hasta los 34,4 años.