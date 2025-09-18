Un familiar de la cocinera asesinada en prisión pide una Comisión de investigación en el Parlament

Archivo - El sobrino de la asesinada, Pablo Martínez López, atiende a los medios de comunicación durante una concentración en la plaza de Sant Jaume de Barcelona. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

Necesita el apoyo de tres grupos pero prefiere que sea un "trabajo conjunto y no minoritario"

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sobrino de la cocinera que murió asesinada a manos de un interno en marzo de 2024 en el Centro Penitenciario de Mas d'Enric (Tarragona), Núria López, ha comparecido este jueves en la Comisión de Justicia del Parlament para pedir que se constituya una Comisión de Investigación que aborde las causas de la muerte de su tía y se señalen las posibles negligencias que se produjeron.

El familiar --Pablo Martínez-- ha mostrado a los grupos parlamentarios su voluntad de participar en ella y ha pedido que se tomen las medidas con responsabilidad y "ninguna familia tenga que volver a pasar por lo mismo", en sus palabras.

La constitución de la Comisión se decidirá cuando los partidos analicen la propuesta, aunque PP, Vox y Aliança Catalana han avanzado su predisposición para que se lleve a cabo.

No obstante, en declaraciones a Europa Press, Martínez ha manifestado que pese a contar con el apoyo mínimo --tres grupos-- para dar luz verde, prefiere que sea "un trabajo conjunto y no minoritario" para que no se instrumentalice la muerte de Núria.

GRUPOS

Tras la intervención de Martínez, Antonio Poyato (PSC) ha lamentado que algunos grupos parlamentarios hayan intentado hacer política con esta desgracia y ha asegurado que la Conselleria de Justicia está trabajando para mejorar la situación penitenciaria; por su parte, Francesc de Dalmases (Junts) ha considerado que en la anterior legislatura se produjo una "falta de humanidad evidente".

Ana Balsera (ERC) ha pedido disculpas por si la familia de Núria sintió que el Govern --en ese entonces presidido por Pere Aragonès, con Gemma Ubasart como consellera de Justicia-- no estuvo a la altura; y Andrés García (Comuns) ha afirmado que el Parlament tiene mucha responsabilidad en este ámbito para garantizar una mejor seguridad.

Alberto Villagrasa (PP) ha lamentado que se hizo caso omiso de las quejas de Núria cuando manifestó que no quería trabajar cerca del interno que la asesinó y Sergio Macián (Vox) ha asegurado que el gobierno de Aragonès "deberá arrastrar siempre la vergüenza" de que la muerte de Núria se produjera bajo su gestión.

Finalmente, Rosa Maria Soberana (Aliança Catalana) se ha preguntado en qué ha mejorado la seguridad de los trabajadores penitenciarios después de más de un año de la muerte de Núria, ya que según ella el personal sigue sin medios de autodefensa.