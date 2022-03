Familiares de desaparecidos sin causa aparente: "Lo peor es la incertidumbre"

Psicólogos especializados en duelo aseguran que las familias se quedan "detenidas en el tiempo"

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La madre de la adolescente Cristina Bergua desaparecida el 9 de marzo de 1997 y miembro de la asociación Inter-SOS, Luisa Vera, ha explicado que, para los familiares de las personas desaparecidas sin causa aparente, lo peor "es la incertidumbre, el no saber, pensar a dónde podría ir ahora, qué podría hacer".

Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press con motivo del Día de las Personas Desaparecidas Sin Causa Aparente, que se celebra cada 9 de marzo a raíz de la desaparición de la joven cuando tenía 16 años: "Nosotros queremos que no se quede en el olvido, y de la única manera de que no se quede en el olvido es hablando de ella".

Vera ha recordado que cuando Cristina se marchó de casa ese 9 de marzo "estaba contenta, estaba bien", y que había quedado con su pareja para dejar la relación, aunque les extrañó porque tenía que volver a su casa a las 22 horas y no lo hizo.

"Los días que no venía o que se retrasaba nos llamaba por teléfono, porque los móviles en esa época no existían, y avisaba. Ese domingo, al ver que no venía pensamos: algo ha pasado", fue entonces cuando su marido fue a poner la denuncia --le que dijeron que tenía que esperarse al día siguiente por si se había retrasado--, por lo que la familia empezó la búsqueda por su cuenta.

La Policía Nacional recibió un anónimo días más tarde diciendo que buscaran el cuerpo de Cristina en los contenedores del Garraf (Barcelona); Vera asegura que la policía localizó "todas las basuras del año de Cornellà, pero las del mes de marzo no se encontraron".

PLAZA CON SU NOMBRE

A petición de la familia, en 2010 se creó el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) y los Mossos d'Esquadra impulsaron en 2014 la Oficina de Atención a Familiares de Desaparecidos, y, además, en 2010 el Congreso estableció el 9 de marzo como el Día de los Desaparecidos Sin Causa Aparente.

En julio de 2018, el Ayuntamiento de Cornellà puso un monolito en una plaza de la localidad cercana donde vive la familia Bergua en honor a los desaparecidos sin causa aparente, y este 9 de marzo el municipio pondrá el nombre de la joven a esta plaza.

PROCESO DE DUELO

La vicepresidenta del Grupo de Trabajo de Duelo y Pérdidas del Colegio Oficial de Psicología de Catalunya, Mònica López, ha explicado en una entrevista a Europa Press que la búsqueda de un ser querido afecta en todos los niveles --físico, emocional y espiritual--, porque las familias "se quedan detenidas en el tiempo".

"El proceso de duelo en el caso de un familiar que ha fallecido avanza y, en este caso, se queda atascado porque cuando alguien fallece sabemos lo que tenemos que hacer: una ceremonia, nos despedimos de ellos... y es un factor de protección en el proceso de duelo. En el caso de los desaparecidos tiene mucha probabilidad de ser un duelo complicado, porque los familiares se acogen a la esperanza e insisten en buscar sin descanso algún signo de vida o de no vida", ha expresado.

Asimismo, el miembro del Grupo de Trabajo de Duelo y Pérdida del Colegio de Psicología de Catalunya, Daniele Vasta, ha explicado que pedir ayuda a un profesional es muy importante, y que el trabajo de los psicólogos especializados en duelo está enfocado en "permitir que estas personas puedan volver a funcionar en el día a día, a hacerse cargo de su bienestar básico, salud, sueño, responsabilidades profesionales y afectivas", pero que es necesario tomarse el tiempo necesario, que depende de cada uno.

La psicóloga especializada en el ámbito de las organizaciones y en el acompañamiento al duelo, Soraya Díaz, ha afirmado que los familiares a veces contactan con los medios de comunicación para intentar encontrar a un desaparecido, para "sentirse activos en la búsqueda y expresar que se hace todo lo posible", aunque ha remarcado que es importante saber que pueden entrar en un espacio de exposición y vulnerabilidad difícil de gestionar.

ASOCIACIÓN INTER-SOS

La presidenta de la asociación de desaparecidos sin causa aparente Inter-SOS, Montserrat Torruella, de la que también forma parte la familia Bergua, ha explicado en una entrevista a Europa Press que la asociación se creó en 1997 "para hacer difusión de los casos y ayudar en las gestiones", y que fue la primera asociación de desaparecidos sin causa aparente de España.

Ha explicado que las nuevas tecnologías han supuesto un gran cambio, ya que anteriormente se hacía difusión con carteles impresos y ahora se hace a través de las redes sociales y "el mensaje llega más lejos".

Torruella se ha mostrado "esperanzada" con los resultados de mejora que supondrá la coordinación entre los cuerpos de seguridad en casos de desapariciones, y ha expresado que el trabajo que se está haciendo desde la Mesa Interdepartamental surgida de un acuerdo del Parlament de Catalunya agrupará la disponibilidad de los servicios públicos para atender a las familias de forma más próxima.