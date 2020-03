La Fapac ve un "perjuicio" las medidas de evaluación de los alumnos

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Catalunya (FaPaC) ha rechazado las medidas propuestas por la Conselleria de Educación de la Generalitat para la evaluación de los alumnos durante el confinamiento por el coronavirus.

En un comunicado, la Fapac ha considerado que las medidas anunciadas por la Generalitat suponen "un perjuicio" hacia todos los niños que sufren los efectos de la brecha social y digital y que procede de entornos desfavorecidos, especialmente en la tercera evaluación, que previsiblemente se hará en periodo de confinamiento con docencia virtual y evaluación calificadora.

La Fapac ha remarcado que se trata de niños y jóvenes que no tienen acceso a Internet, que no cuentan con un dispositivo propio a través del cual acceder y que no disponen de un espacio adecuado para el estudio.

"Nos preocupa especialmente qué pasará con todos aquellos niños con necesidades específicas de apoyo educativo que, incluso dentro del entorno escolar, tienen dificultades para llevar a cabo las actividades lectivas", ha agregado.

"SITUACIÓN PERSONALIZADA"

La Conselleria ha establecido es lunes unos criterios que fijan cómo tiene que ser la evaluación y el seguimiento de alumnado durante el periodo de confinamiento y que deben tener en cuenta la "situación personalizada" de cada alumno.

El departamento ha establecido que el segundo semestre se evalúa hasta el 12 de marzo, con las observaciones obtenidas hasta ese momento, y que el periodo comprendido entre el 12 de marzo y el 13 de abril no se considerará "en ningún caso lectivo ni calificable".

El departamento ha señalado que "probablemente" el inicio de la tercera evaluación se hará todavía en periodo de confinamiento, por lo que la docencia tendrá que ser virtual y la evaluación será calificadora y personalizada teniendo en cuenta las limitaciones de cada alumno, hecho que implicará un papel importante de los tutores.