La Farga impulsa un proyecto para reutilizar residuos del cobre en la fabricación de cemento

Centro de La Farga - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa catalana La Farga ha iniciado un proyecto para aprovechar las escorias generadas en el proceso de afinamiento del cobre y utilizarlas como nuevos materiales en la fabricación de cemento, según ha informado la Generalitat este domingo mediante un comunicado.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y tiene como objetivo validar el uso de estos residuos para optimizar el uso de recursos naturales y avanzar hacia modelos de economía circular en la industria.

El proyecto cuenta con una ayuda de 346.000 euros de ACCIÓ, dentro de la línea de apoyo a proyectos de I+D en economía circular, y se encuentra actualmente en fase de pruebas industriales para comprobar su viabilidad a gran escala.