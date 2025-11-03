FCC, Realia y OUA presentan el Plan Urbanístico de Ordenación de la cementera de Sitges (Barcelona)

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

FCC, Realia y el estudio de arquitectura OUA han presentado el Plan Director Urbanístico de Ordenación de la Cementera de Vallcarca de Sitges (Barcelona), cuyo objetivo es transformar la antigua fábrica de cemento, espacio industrial histórico situado entre el Parque Natural del Garraf, "en un nuevo ámbito urbano de usos mixtos, sostenible, innovador y de alto valor paisajístico".

Se trata de un plan de iniciativa privada, el cual se ha presentado a trámite la consulta previa, con el objetivo de que la Comisión de Territorio y los ayuntamientos puedan pronunciarse al respecto de la iniciativa, informa FCC en un comunicado este lunes.

La propuesta supone la regeneración de uno de los últimos suelos industriales del litoral metropolitano sur de Barcelona y prevé crear "un nuevo barrio diverso, innovador y sostenible en donde convivan viviendas, actividad económica innovadora y espacios naturales recuperados", incorporando un mínimo del 40% de vivienda protegida.

La actuación apuesta por una economía del conocimiento y la innovación tecnológica, aprovechando su conectividad ferroviaria, portuaria y viaria, y su ubicación a menos de 30 minutos de Barcelona.

El Plan Director de la Cementera de Vallcarca permitirá conectar el Parque Natural del Garraf con el mar "priorizando criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y baja huella de carbono".