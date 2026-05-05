La FECAC "condena" la presunta agresión sexual en la Feria de Abril de Barcelona el domingo

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC) ha expresado su "condena" por la presunta agresión sexual que se produjo el domingo 3 de mayo durante la celebración de la Feria de Abril de Barcelona, que se celebra en el Parc del Fòrum de la capital catalana.

"La FECAC condena de manera firme cualquier acto de violencia contra las mujeres, sea física, sexual o verbal. La violencia machista sigue siendo una lacra intolerable en nuestra sociedad, y es necesaria la implicación de todas las instituciones, entidades y colectivos para combatirla y erradicarla", indica en un comunicado este martes.

Por otro lado, la entidad subraya que la Feria cerró sus puertas a las 00.00 horas la noche del domingo al lunes y en el momento de los hechos el recinto estaba prácticamente vacío.

Desde la federación se han puesto a disposición de la víctima y de los cuerpos policiales para colaborar "en todo lo necesario" para el esclarecimiento de los hechos y, en caso de que se abra un procedimiento judicial, manifiesta su voluntad de personarse como acusación particular.

Por su parte, la Unitat d'Investigació del distrito de Sant Martí de los Mossos d'Esquadra ha asumido la investigación.