Fecalon presenta tres alegaciones al Anteproyecto de reforma de la Ley del Tabaco

Archivo - Una persona fuma en la terraza de un bar, en una imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

Solicita que se mantengan espacios para fumadores en exteriores "con señalización y separación"

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon) ha presentado este miércoles alegaciones al Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo, actualmente en trámite de audiencia pública.

En el escrito consultado por Europa Press, la patronal solicita al Ministerio de Sanidad que excluya la prohibición prevista en el artículo 7, que impediría fumar en terrazas y espacios exteriores de bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración y propone que se habiliten zonas específicas para fumadores al aire libre, "con señalización visible y separación suficiente".

De esta forma, Fecalon solicita que se prohíba fumar en el exterior únicamente si se trata de terrazas cubiertas y que "carezcan de ventilación natural suficiente" y añade que el hecho de prohibirlo en espacios al aire libre carece de una justificación científica que lo respalde.

PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO

Desde la patronal sostienen que, de no ser así, la expulsión de fumadores a la vía pública aumentará el ruido, la concentración de personas en portales y la generación de residuos, trasladando un problema que ahora está "ordenado en el marco de los locales" a espacios sin supervisión ni sujetos a medidas de control.

También propone una modificación del apartado K del mismo artículo, que busca prohibir "fumar en salas de fiesta, establecimientos de juego o de uso público en general".

En este sentido, Fecalon propone que se añada una excepción, cuando haya espacios al aire libre, en los que los usuarios puedan fumar en zonas específicas para fumadores, "con señalización y separación suficientes, de conformidad con la regulación municipal y el plan de seguridad y convivencia del establecimiento".

Explican que, de lo contrario, la medida afectará al normal desarrollo de la actividad empresarial, restringirá de forma arbitraria la organización interna de los locales y generará un marco regulatorio que comprometerá la viabilidad económica de muchas actividades.

Además, al prohibirse fumar en los espacios exteriores de las discotecas, casinos y salas de fiesta, como terrazas o patios descubiertos, se obligará a los fumadores a salir a la vía pública y advierte de que, en un establecimiento con un aforo de 500 personas, entre un 20% y un 30% de clientes pueden ser fumadores, lo que se traducirá en "decenas o centenares" de personas en la calle en horario nocturno.

"El resultado será paradójico: una medida orientada a la protección de la salud derivará en un deterioro del entorno urbano y en un aumento de los conflictos entre clientes, vecinos y administraciones municipales", insisten.

Por último, piden que se modifique el artículo 21 del anteproyecto, que atribuye al titular la responsabilidad automática cuando un cliente fume en un lugar prohibido, tanto en el interior como en el exterior del local.

Fecalon pide que la responsabilidad recaiga únicamente en el titular del local si hay "tolerancia expresa o reiterada o falta de diligencia" por su parte, pero que si actúa correctamente la responsabilidad recaiga exclusivamente sobre el cliente infractor.

Alega que no es lo mismo exigir al titular que vigile un salón cerrado, donde la conducta infractora resulta fácilmente perceptible, que pretender que, en una terraza con decenas de mesas, con clientes entrando y saliendo de manera continua, se detecte en tiempo real cada incumplimiento.

Por eso, la patronal entiende que su aprobación sin correcciones supondría instaurar un marco de "inseguridad jurídica, injusticia material y penalización desproporcionada" para los titulares de locales de ocio y restauración.