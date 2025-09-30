Fedaia alerta de los efectos de la precariedad habitacional en el desarrollo cognitivo y vital

Presentación de la investigación 'Acompañamiento a infancias y adolescencias afectadas por el riesgo de exclusión residencial y la pérdida de vivienda'. - FEDAIA

La Federació d'entitats d'atenció a la infància i la adolescència (Fedaia) ha alertado de la desigualdad que supone la situación de precariedad habitacional en el desarrollo cognitivo, académico y vital de las infancias y las adolescencias.

Es una de las conclusiones de la investigación 'Acompañamiento a infancias y adolescencias afectadas por el riesgo de exclusión residencial y la pérdida de vivienda', presentada este martes, informa Fedaia en un comunicado.

El trabajo pone de manifiesto que los procesos de desalojo y cambios frecuentes de residencia "afectan en la autopercepción identitaria de las infancias y adolescencias", rompen sus vínculos sociales y de arraigo comunitario y afectan a la salud mental.

Un 8,5% de los hogares con niños viven en menos de 15 metros cuadrados, lo que afecta a su intimidad y no permite que tengan espacios "adecuados para su desarrollo académico": hasta un 30% de adolescentes en esta situación presentan retrasos educativos.

"POLÍTICAS PÚBLICAS EFECTIVAS"

La presidenta de Fedaia, Elisenda Xifre, ha reclamado "políticas públicas efectivas para revertir una situación estructural que es el principal factor de empobrecimiento de las familias".

"Para nosotros no debería haber ningún desahucio con infancias y adolescencias implicadas porque representa una vulneración de sus derechos y no permite la igualdad de oportunidades para todas las infancias y adolescencias", ha dicho.

Ha apuntado que hace falta trabajar para "dar visibilidad a este problema", por lo que necesitan datos que proporcionen un diagnóstico para saber cuál es la dimensión real del problema y hacer políticas orientadas a resolver estas situaciones.

"PROTOCOLOS ESPECIALES"

La investigadora a cargo del estudio, Myriam Navarro, ha apuntado que serían necesarios "protocolos especiales con perspectiva de infancia y adolescencia" a la hora de afrontar estos procesos.

"Los efectos sobre las infancias y las adolescencias en situación de precariedad habitacional son muy agudos en la construcción vital de estas personas, genera mucha inseguridad y graves problemas en su identidad", ha señalado.

Navarro ha añadido que, actualmente, no se tienen suficientes datos sobre infancias y adolescencias afectadas por la precariedad habitacional, que son "claves" para poder establecer protocolos y destinar recursos para aplicarlos correctamente.

"Tener datos nos facilitaría poder hacer intervenciones teniendo en cuenta los ciclos vitales de estas personas", ha concluido.