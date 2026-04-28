Feijóo afirma que España sufre un "apagón democrático" similar al eléctrico de hace un año

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. - Eduardo Parra - Europa Press

TARRAGONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que España sufre un "apagón democrático" similar al apagón eléctrico de hace un año.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa en Ascó (Tarragona) tras visitar las central nuclear Ascó I y II, donde se le ha preguntado por si cree que ha habido ausencia de responsabilidades por el apagón.

Feijóo ha respondido que ve "evidente" que hubo avisos antes del apagón y ha asegurado que nadie hizo nada.

"Es evidente también que la cuarta economía del euro no puede fundirse a negro y que nadie asuma ninguna responsabilidad", ha criticado.

Ha señalado que "la presidenta de Red Eléctrica, la ministra Teresa Ribera, la ministra actual Sara Aagesen y el presidente del Gobierno son los cuatro responsables políticos del apagón".

RECLAMACIONES MULTIMILLONARIAS

Ha asegurado que los consumidores han pagado en los últimos 12 meses "1.000 millones más por la factura energética" y que el Estado se enfrenta a reclamaciones multimillonarias españolas y portuguesas en daños por el apagón, y ha insistido en pedir responsabilidades políticas.

"Lamentablemente la democracia en nuestro país, con el Partido Socialista, es una democracia que está en apagón y es que puede pasar cualquier cosa: nos podemos quedar sin luz, se puede morir la gente, los hogares no funcionan, las industrias se apagan, los hospitales necesitan los sistemas de regeneración y aquí nadie asume ninguna responsabilidad", ha dicho.

Ha concluido: "El apagón democrático que sufrimos en España es similar al apagón eléctrico".