Feijóo clausurará el congreso del PP catalán que revalidará a Fernández como presidente

La presidenta del comité organizador del congreso del PP catalán, Llanos de Luna - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausurará el congreso que el partido en Catalunya celebrará el 27 de junio en Barcelona y que revalidará a Alejandro Fernández al frente de la formación.

En rueda de prensa este viernes, la presidenta del comité organizador del congreso del PP catalán, Llanos de Luna, que abrirá el cónclave, ha avanzado que han elegido 'Queremos más. Libertad, Orden, Convivencia, Proyecto, Futuro' como lema de la cita para evidenciar que Catalunya "merece mucho más".

A su juicio, los catalanes llevan atrapados en proyectos fracasados: "Por una parte el separatismo, que trajo confrontación, división, decadencia y falta de oportunidades, y por otro el socialista, que si bien prometía progreso, el resultado no ha sido ese".

"Los servicios públicos están peor, hay dificultad para acceder a la vivienda, inseguridad y una pérdida importante de dinamismo de la economía catalana", ha apuntado.

Pese a todo, ha asegurado que desde el PP catalán no se resignan porque quieren que Catalunya "vuelva a ser una tierra de liderazgo, convivencia y oportunidades" como la que, según ella, se vio durante la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.

Tras recordar que el PP catalán pasó de tener 3 a 15 diputados en las últimas elecciones catalanas, espera que esta quincena sea un punto de partido para lograr "más representación para defender a los que creen en la libertad, para tener más fuerza para impulsar reformas y más apoyo para construir una alternativa capaz de ganar".

"CATALUNYA SERÁ DECISIVA"

"Queremos seguir creciendo e incorporar a miles de catalanes cansados del separatismo y el socialismo. Y hay otra razón adicional, porque Catalunya será decisiva en el cambio político que España necesita" para que Núñez Feijóo llegue a la Moncloa, ha añadido.

Para Llanos de Luna, Catalunya "merece más, España necesita más y el PP se encuentra absolutamente preparado para conseguirlo".

SECRETARÍA GENERAL

Después de que Alejandro Fernández presentara un total de 1.551 avales, superando con creces los 300 necesarios para formalizar su candidatura, la presidenta del comité organizador del congreso ha asegurado que no se ha planteado ocupar la secretaría general en sustitución de Santi Rodríguez, presente en la rueda de prensa.

Según Llanos de Luna, compete a Fernández decidir cuál será su equipo "que tiene que estar a la misma altura del equipo saliente".

El lunes, el coordinador de la ponencia política, Juan Milián, explicará el contenido de la misma y, junto con la de estatutos, se enviarán el miércoles a los compromisarios, que tendrán hasta el 22 de junio para presentar enmiendas.