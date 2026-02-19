Feijóo critica el deterioro "inadmisible" de Rodalies y promete inversión, obras y transparencia

Feijóo en Granollers - David Zorrakino - Europa Press

Lamenta que se paguen impuestos como un país nórdico pero con servicio "país subdesarrollado"

GRANOLLERS (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este jueves el deterioro "inadmisible" de la red de Rodalies en Catalunya y ha prometido que, si es presidente del Gobierno, firmará un contrato con los catalanes: inversión suficiente, nuevas obras y transparencia.

Lo ha dicho en una atención a los medios en Granollers (Barcelona) tras visitar una fábrica de Pastas Gallo, y acompañado el senador del PP Juan Milián; el alcalde de Castelldefels (Barcelona) y presidente del PP en la provincia de Barcelona, Manu Reyes, y el diputado en el Parlament Juan Fernández.

Feijóo ha explicado que este mismo jueves ha podido constatar de primera mano el malestar de algunos de los más de 450.000 usuarios que utilizan a diario Rodalies en Catalunya, y ha criticado que el servicio es "sinónimo de incidencias; sus trenes, sinónimo de pintadas, y sus estaciones, sinónimo de goteras".

Ha advertido de que España "nunca se ha endeudado tanto y nunca ha tenido tantos fondos europeos" pero que Rodalies funciona peor que antes, algo que califica de absolutamente inadmisible si se tiene en cuenta los impuestos que pagan los ciudadanos.

"Pagamos impuestos como un país nórdico y tenemos servicios de cercanías ferroviarios como un país subdesarrollado", y ha anunciado que quiere firmar un contrato para que se pueda exigir y mejorar Rodalies, en el que se incluirá ampliar el servicio para conectar con el Aeropuerto de Barcelona y acabar con los embudos que suponen los túneles.

RENDIR CUENTAS CADA 90 DÍAS

Se ha comprometido a que, si es presidente, el próximo ministro de Transportes "tenga que venir cada 90 días a Catalunya para dar cuenta de la situación, del avance de las obras y de la mejora de los servicios".

También ha pedido una auditoría sobre lo que esta ocurriendo en Rodalies, así como ejecutar la inversión que se presupueste para "no seguir mintiendo en los Presupuestos Generales del Estado a los ciudadanos" de Catalunya.

Ha defendido que "no se puede confundir el separatismo catalán con los catalanes" y que los privilegios de los partidos independentistas no solucionan los problemas de los catalanes, y ha insistido en que cientos de miles de personas sufren cada día incidencias, retrasos y cancelaciones en sus trenes.

PRODUCTOS SIN GLUTEN

Con motivo de su visita a una de las fábricas de Pastas Gallo, Feijóo ha dicho que se ha interesado por la fabricación de productos sin gluten, y ha recordado que la compra de estos productos supone "un incremento de costes en torno a 900 euros más al año", lo que afecta a medio millón de españoles celíacos.

Ha dicho que el PP lleva casi 10 meses con un proyecto presentado en las Cortes para la deducción de al menos 600 euros en el Impuesto de la Renta, y ha lamentado que un texto que puede dar solución a este problema esté "secuestrado", por lo que ha pedido que su propuesta se saque del cajón del olvido.