Feijóo dice que no tratará a los catalanes como moneda de cambio y critica la "asfixia identitaria"

Archivo - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el XVI Congreso Popular del PP catalán del pasado fin de semana - PARTIDO POPULAR

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que no tratará a los catalanes como moneda de cambio y ha criticado la "asfixia identitaria" y la presión burocrática e impositiva que ha sumido a Catalunya, según afirma, en una decadencia progresiva.

"Ni confundiré sus problemas reales con polémicas ficticias, ni responderé a las necesidades de esta tierra por chantaje. Trabajaré por Catalunya con convicción y con coherencia", ha dicho en un artículo en 'El Periódico de Catalunya' recogido por Europa Press.

Ha constatado que el camino recorrido por parte de los últimos gobiernos autonómicos ha sido "un tremendo error" y ha afirmado que tanto el independentismo como el socialismo han sembrado la discordia, se han apropiado de las instituciones y han privado de libertad, orden y prosperidad.

Ha pedido que las instituciones catalanas recuperen su servicio de interés general: "La convivencia auténtica no exige unanimidad de pensamiento, sino la garantía de que nadie será señalado por las ideas que sostenga".

CONGRESO AUTONÓMICO

El 'popular' ha expresado que el partido quiere abrir una nueva etapa política en la que Catalunya "vuelva a contar, a liderar y a ser decisiva para el futuro de España" y ve al equipo liderado por Alejandro Fernández y Juan Fernández (salido del XVI Congreso Popular del PP catalán del pasado fin de semana) como los responsables de ofrecer un proyecto abierto y atractivo a la ciudadanía.

Ha expresado que el PP ofrece "algo que ningún gobierno autonómico ha sido capaz de garantizar" en seguridad y frente a la delincuencia y ha defendido que, para darle a Catalunya esta alternativa que defiende que merece, los 'populares' no necesitan mutar sus principios sino aplicarlos.

Cree que con la inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia Barcelona "volvía a asombrar al mundo" y ha señalado que ese acto no fue una parte de Catalunya imponiéndose a otra, sino, tal como argumenta, una parte de España ofreciendo lo mejor de sí misma.

LEGISLATURA EN ESPAÑA

Se ha dirigido a los catalanes que quieren un Gobierno "limpio" en La Moncloa, tildando de perdida la actual legislatura, y ha afirmado que su compromiso es devolver la decencia al Ejecutivo y superar lo que considera como decadencia colectiva.

"He manifestado mi determinación a hacerlo con o sin ayuda de otros, pero quiero y debo contar con los catalanes en este cometido. Para que ellos sean protagonistas del cambio. Y para que Catalunya vuelva a ser protagonista de más momentos de comunión, concordia y ambición colectiva como el que vimos hace pocas semanas", ha dicho.