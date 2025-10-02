Feijóo reprocha a Sánchez "años de sainete en política exterior" y exportar líos internos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (3i), y la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Monserrat (2i), durante un encuentro organizado por el Partido Popular Europeo, en el Hotel Eurostars Grand Marina, a 2 de octubre de - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevar "demasiados años de sainete en política exterior" y de dedicarse a exportar líos internos que llevan a España al ridículo, ha dicho.

El líder de la oposición ha afirmado durante un encuentro del PPE en Barcelona, donde también ha intervenido la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat.

Feijóo ha asegurado que el Gobierno tiene "demasiados problemas propios" y que España queda fuera de debates en Bruselas sobre el marco financiero plurianual, competitividad, desregulación, política agraria común, cohesión, lucha contra el narcotráfico y Ucrania, entre otros.

Ha afirmado que en España no hay 'lawfare', sino un presidente y su entorno que "son noticia a nivel internacional por su corrupción", y ha asegurado textualmente que, si el PP gobierna, España será el socio creíble, estable y pujante que necesita Europa.

"Dejaremos de ser un problema para Europa y pasaremos a ser parte de la solución, y este cambio solo puede venir de la alternativa, que es el PP", y ha augurado que ganarán las próximas elecciones generales con contundencia para gobernar de forma incuestionable.

Ha asegurado que, si se cumplen sus pronósticos, "España trabajará a favor de Europa, de la OTAN, de la libertad, de la prosperidad, de la dignidad de las personas, de la democracia y de todos los europeos".