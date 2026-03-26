Felipe Pich (UIC) alerta que "no existe un proyecto de futuro" para los centros de datos en España

Imagen del arquitecto y profesor de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Felipe Pich. - UIC

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto y profesor de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Felipe Pich, ha asegurado que la construcción de centros de datos en España requiere de un planteamiento de futuro y ha alertado de que se está llevando a cabo "sin ninguna reflexión urbana ni proyecto arquitectónico detrás", explica la universidad este jueves en un comunicado.

La construcción de grandes infraestructuras y edificios planificados por grandes compañías que operan según sus intereses, "no tiene más proyecto que su pura eficacia", ha argumentado Pich, lo que puede acabar siendo negativo.

"El hecho de construir tiene muchas dimensiones; si solo te enfocas en la eficacia, estás dejando de lado muchos otros factores. Y las macroinfraestructuras de gigantes tecnológicos solo tienen en cuenta aspectos técnicos, sin reflexiones que vayan más allá del propio impacto en el paisaje, por ejemplo", ha explicado el profesor y arquitecto.

Según los datos de la Asociación Española de Data Centers, SpainDC compartidos por la UIC, las inversiones en centros de datos alcanzará los 58.000 millones de euros en 2030, con territorios como Aragón o Extremadura en el centro de este gasto.

Pich ha defendido la necesidad de crear un planteamiento conjunto en todo el territorio: "La mayoría de estas naves se ubican en lugares remotos, aparentemente perdidos, por lo que necesitan una gran cantidad de infraestructura para llegar y salir de allí. Cuando todo eso quede obsoleto, se generará un espacio ideal para un asentamiento urbano", ha dicho.

De no contar con este plan, sin embargo, serán las empresas extranjeras las que tomen las decisiones, en base a reflexiones que no tienen en cuenta el urbanismo, y serán estas las que marquen "las huellas del crecimiento de un país".

EJEMPLO HISTÓRICO

De cara al futuro, el arquitecto defiende que, de centrarse únicamente en la eficacia a la hora de construir estos centros de datos, "podemos volver a vivir un momento arquitectónico como el de la Segunda Guerra Mundial".

Entonces, ha relatado, aparecieron en las periferias soviéticas edificios que respondían a un problema determinado, "y que hoy en día son un problema" en sí mismo.

HUB ESPAÑOL

La disponibilidad de suelo en España es uno de los principales motivos que han motivado que empresas como Meta, Microsoft, Google o Amazon hayan instalado en el país sus primeros centros de procesamiento de datos en el sur de Europa, explica el experto, y ha generado que se hable de la España desocupada "como si no tuviera valor en sí misma".

"España es un nodo, de norte a sur, pero si no hay una reflexión generalizada y un proyecto común, van a acabar aquí todas estas infraestructuras que probablemente quedarán obsoletas dentro de unos años", ha afirmado Pich.