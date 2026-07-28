El Fera celebra la aprobación del proyecto de Ley de la Dirección Pública Profesional

Archivo - Los representantes de las entidades económicas y sociales adheridas a Fera. - GABRIEL CAZADO - CÁMARA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Fòrum d'Entitats per la Reforma de l'Administració (Fera) ha celebrado la aprobación del proyecto de Ley de la Dirección Pública Professional (DPP) por parte del Govern, en un comunicado este martes.

La entidad ha asegurado que "no puede haber un buen país sin una buena administración", por lo que valora positivamente la creación de la figura del directivo público profesional, que ha considerado imprescindible para hacer posible la transformación de la administración.

Sin embargo, ha dicho que esta transformación se dará "siempre que la institución de la DPP respete los requisitos de meritocracia, autonomía, transparencia y democracia".

"Entonces los directivos y directivas públicos pueden actuar como palanca de cambio y hacer una gestión profesional que permita lograr los objetivos políticos fijados por los electos, así como maximizar la eficacia y la eficiencia", ha añadido el ente.

Por todo ello, el Fera ha pedido a los grupos parlamentarios que "debatan a fondo" el proyecto de ley para mejorar los aspectos necesarios y que alcancen un acuerdo.