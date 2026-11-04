Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026: "Puede ser un espaldarazo para todos los cuentistas"

"Los cuentos son como un amante infiel. Si te olvidas de él, se va con otra", dice

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La escritora Cristina Fernández Cubas posa en una rueda de prensa tras haber sido galardonada con el Premio Cervantes 2026, a 4 de noviembre de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press
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Actualizado: miércoles, 4 noviembre 2026 12:43
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BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora barcelonesa Cristina Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026, ha hecho este miércoles una reivindicación del género del cuento, y ha asegurado que su premio "puede ser un espaldarazo para todos los cuentistas".

En una rueda de prensa en Barcelona, ha dicho que no esperaba recibir un galardón como el Cervantes y ha bromeado con que recibió la llamada del Ministerio de Cultura cuando estaba viendo una película en televisión y dudó si coger el teléfono: "Me quedé bastante de piedra, sin palabras".

Ha explicado que el Cervantes la ha cogido en un momento de mucha dedicación, con un verano prolífico pese al calor imperante, y ha dicho que es un premio no solo a ella sino al género del cuento.

Ha reivindicado la dificultad del cuento en el que un párrafo malo puede hundir el relato: "Todos los cuentistas somos trapecistas o funambulistas que trabajamos sin red y te puedes pegar un tortazo muy gordo".

Cristina Fernández Cubas ha dicho que un cuento requiere toda la atención por parte del autor: "Las novelas saben esperar, pero los cuentos son como un amante infiel. Si te olvidas de él, se va con otra".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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