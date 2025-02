Fernández (PP) afirma que Catalunya "también necesita motosierra" e Illa le reprocha la metáfora

El presidente pide al popular "hablar con sus compañeros" y ayudar para recortar la deuda

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha criticado textualmente que el Govern de Salvador Illa mantenga organismos duplicados y superfluos en la estructura de la Generalitat, y ha sugerido que "Catalunya también necesita motosierra".

Lo ha dicho este miércoles en la sesión de control a Illa en el Parlament y en alusión a la popular imagen del presidente argentino, Javier Milei, que usa la motosierra como símbolo para defender los recortes en la administración.

Por su parte, Illa ha reprochado a Fernández usar esta metáfora: "No me gusta y encuentro desafortunada esta imagen y la metáfora de la motosierra", y ha añadido que no le gusta lo que representan las palabras del líder popular.

Illa se ha mostrado partidario de "simplificar las cosas" y revisar si hay organismos que pueden ser redimensionados o suprimidos, pero ha dicho que usar la expresión de ir con la motosierra es una falta de respeto a los servidores públicos.

QUITA DE LA DEUDA

En la misma intervención, el presidente ha sugerido a Fernández que la "única cosa que conviene recortar" es la deuda de Catalunya.

"A ver si habla con sus compañeros y nos ayuda a hacerlo", le ha animado Illa.