Fernández (PP) asegura que en los documentos del 23-F "no hay nada que haga cambiar el capítulo"

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 25 de febrero de 2026 - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha asegurado que en la desclasificación de documentos sobre el golpe de Estado del 23-F "no hay nada que haga cambiar el capítulo tal y como está escrito".

Lo ha dicho este jueves en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, en la que ha afirmado también que "todos aquellos partidarios de la teoría de la conspiración hoy deben de estar muy decepcionados de que haya nada relevante".

Preguntado por la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desclasificar estos documentos parcialmente, ya que no se ha desclasificado el sumario, Fernández ha apuntado que "es una cuestión complicada".

"Y es verdad que para gobernar es un desastre, pero para sacar conejos de la manga es un maestro, eso es indiscutible. Tiene a la gente entretenida mientras el país se hunde", ha zanjado.

"TRIPARTITO PARTICULAR"

Por otra parte, preguntado por las negociaciones de Presupuestos de la Generalitat de 2026, que presentará el Govern este viernes en el Parlament a pesar de no tener los apoyos necesarios, el líder popular ha asegurado que "no se puede descartar" que se aprueben las cuentas con los votos necesarios de ERC.

"Es un tripartito particular, porque aquí hay una coalición de gobierno. Y ahora lo que tenemos es un tripartito con metodología procesista, se engañan entre ellos, engañan a la ciudadanía, hacen de trileros", ha agregado.

Asimismo, ha afirmado que el PP podría apoyar los Presupuestos "si llegara una propuesta para suprimir el impuesto de sucesiones", que augura que no llegará, una iniciativa que rechazó este mismo miércoles el Parlament con los votos de PSC-Units, ERC, Comuns y la CUP.

También ha criticado medidas como la limitación a la compra especulativa de vivienda y ha afirmado que no se respeta el derecho a la propiedad: "Yo soy defensor del libre mercado en el tema de la vivienda, soy liberal y es mi manera de entenderlo".