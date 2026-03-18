Fernández (PP) asegura que Illa retira los Presupuestos "para engañar en junio a los andaluces"

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, interviene en el pleno del Parlament - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de retirar los Presupuestos 2026 "para engañar a los andaluces en junio", en referencia a las elecciones a las que concurrirá la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como candidata socialista, y a la petición de ERC de que Catalunya recaude el IRPF.

"Lo más sorprendente de todo es la ligereza y desfachatez con la que ustedes mismos van contando que no pueden enviar a las urnas andaluzas a la ministra Montero con un acuerdo presupuestario aquí", ha dicho a Illa en una intervención ante el pleno del Parlament este miércoles.

PÉRDIDA "DE PRESTIGIO"

Fernández ha asegurado que la retirada de los Presupuestos conlleva consecuencias como la "pérdida de prestigio gestor y fiabilidad" tanto de Illa como del Govern, así como la confianza de la ciudadanía frente a la nueva etapa que el presidente de la Generalitat defendió en campaña que lideraría.

"Señor Illa, cabe reconocerlo, fue bueno en trasladar ese espíritu de cambio al llegar, en las palabras, en los discursos. Pero sus hechos le han desautorizado en tiempo récord", ha sostenido.

"COLAPSO FERROVIARIO INÉDITO"

En este sentido, ha destacado cuestiones como el "colapso ferroviario inédito"; el problema de acceso la vivienda, sobre todo para los más jóvenes; infraestructuras paralizadas, sanidad y educación, que están a su juicio bajo mínimos, e inseguridad ciudadana.

"Se le está cayendo el estado del bienestar a pedazos y usted se dedica a tocar la mandolina", y ha pedido a Illa que no diga que retira las cuentas por responsabilidad y estabilidad, lo cual ha tildado de cinismo.