Fernández (PP) asegura que votar a Cs es "desperdiciar" papeletas

VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA), 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a las elecciones catalanas del 14F, Alejandro Fernández, ha asegurado que votar a Cs es "desperdiciar" papeletas, porque, ha recordado, el partido naranja no presentó candidatura a la presidencia de la Generalitat pese a haber quedado en primer lugar en las elecciones de diciembre de 2017.

En un acto este sábado en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Fernández ha lamentado que en esa ocasión Cs, en su opinión, perdiera el tiempo y decepcionara a mucha gente, y ha exclamado: "A mí los catalanes me dan 36 escaños y no es que me presente a la investidura de Catalunya, me presento a la de Francia, la de Suecia, la de Noruega y la que me echen por delante".

El popular ha definido su formación como "el único partido que es capaz de ser responsable y generar cambio, responsabilidad y nuevos gobiernos", y ha afirmado que cuando el PP tiene la oportunidad de gobernar, lo hace, y las cosas, ha dicho, funcionan mejor, con mayor bienestar, mejor convivencia y economía.

Fernández ha llamado a "luchar contra la resignación" --en su opinión, la principal cuestión a combatir en esta campaña-- ya que el cambio, ha dicho, es posible; y ha pedido tener fuerza en la próxima legislatura para demostrarlo desde el Govern.

El presidente del PP catalán ha defendido que Catalunya recupere el liderazgo económico del Estado y ha abogado por una competición sana con la Comunidad de Madrid; el candidato ha opinado que el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso está llevando "muy bien" la gestión de la pandemia de Covid-19 y tiene una mejor política fiscal que Catalunya.