Fernández (PP) augura que Sánchez planteará una "nueva forma de Estado" en las próximas elecciones

Archivo - El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha augurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "trama algo con sus socios separatistas para convertir las próximas elecciones en plebiscitarias, con una propuesta de nueva forma de Estado".

Así se ha expresado en una entrevista de 'ABC' recogida por Europa Press este lunes, en la que ha afirmado que la "inestabilidad política" que, a su juicio, antes solo había en Catalunya, ahora se da en toda España.

"El debilitamiento de las instituciones es grave y severo. Se trata de que desde el PP le demos la vuelta aplicando la ley como se hizo en Catalunya", ha sostenido.

ACUERDOS CON JUNTS

Preguntado por su posición respecto a llegar hipotéticos acuerdos con Junts, ha asegurado que el partido de Carles Puigdemont tendrá que cambiar si quiere acordar con el PP: "El partido que fue fundado para liderar un golpe fue Junts, no el PP".

Y en cuanto a la relación entre el PP catalán y Génova, ha apuntado que "hay una estrategia de coincidencia absoluta" entre ambas direcciones y, sobre el congreso del PP de Catalunya, ha abogado por esperar a tener el horizonte electoral claro, en sus palabras.