Fernández (PP) y Garriga (Vox) tildan de "fracaso" la historia de la derecha en Catalunya

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, en una jornada en la CEU UAO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya y el secretario general de Vox y líder en Catalunya, Ignacio Garriga, han tildado de "fracaso" la historia de la derecha catalana y han defendido las posturas de sus respectivos partidos para revertirlo.

Así se han expresado en la mesa redonda 'Horizontes políticos de la derecha en Catalunya' durante la jornada 'El futuro de la derecha en Catalunya' en la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) este viernes.

Fernández ha afirmado que pese a que la derecha es "una ideología que ha tenido históricamente una mayoría social amplia en Catalunya" su historia ha sido de fracaso rotundo, y ha augurado que en la próxima legislatura tendrá una mayoría parlamentaria que será impracticable.

"¿Y esto por qué es? Por la distorsión absoluta, irreconciliable y exacerbada del eje nacional", y ha asegurado que gobernando Junts gobernaba la CUP en algunas políticas concretas.

Por su parte, Garriga también ha tildado de "fracaso en mayúsculas" la trayectoria de la derecha política en Catalunya y ha asegurado que quienes debían haber llevado a cabo una guerra cultural hasta ahora han renunciado a hacerlo.

"Hemos de abanderar el patriotismo, que es mucho más que la Constitución, que es mucho más que un conjunto de leyes", y ha lamentado que la derecha catalana se ha centrado exclusivamente en la economía y no en otras cuestiones como la familia o la reindustrialización.

"ESPERANZA" EN LOS JÓVENES

En este sentido, Garriga ha apelado al patriotismo de los jóvenes, el cual ha dicho que debe "liderarse evidentemente desde los colegios" cambiando también leyes educativas y los libros de texto.

"Hago un llamamiento a la gente joven y a la sociedad civil a complicarse la vida, no vamos a cambiarlo solo los políticos, lo tenéis que hacer vosotros desde asociaciones de vecinos, en las universidades, desde los sindicatos", ha agregado.

Así, ha dicho que los jóvenes deben ver en Vox un "asidero de esperanza" y ha apelado a una 'primavera joven' que es garantía de futuro en las derechas.

"TOCA QUE GOBERNEMOS OTROS"

Fernández también ha destacado ese futuro que cree que tiene la derecha catalana y ha subrayado el cambio ideológico entre los más jóvenes, y ha zanjado: "Creo que por fin toca que gobernemos otros, otras ideas distintas".

El líder popular ha celebrado los acuerdos alcanzados con Vox como el gobierno de coalición en Extremadura para revertir el 'sanchismo' y combatir el nacionalismo, aunque ha avisado: "Nosotros no vamos a quebrantar la Constitución".

Finalmente ha bromeado sobre las expulsiones dentro de las filas de Vox: "Tenemos diferencias notables, además yo que soy de discrepar públicamente no sé si me iría muy bien en Vox".