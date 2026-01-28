Fernández (PP) pide auditar el gasto de Estado y Govern en Rodalies para fijar "responsabilidades"

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha propuesto una auditoría independiente para saber textualmente cuánto y cómo se han gastado el dinero de Rodalies el Gobierno central y la Generalitat para "ver qué responsabilidades tiene cada uno" en la situación de crisis ferroviaria en Catalunya.

"¿De verdad es democrático responsabilizar al que hace 8 años que no es presidente para taparle las vergüenzas al que lo es desde hace 8 años?", ha dicho durante su intervención en el pleno del Parlament tras la comparecencia del conseller de Presidencia, Albert Dalmau, como presidente en funciones por la situación de Rodalies.

Lo ha dicho en referencia a las críticas por la baja inversión del Gobierno de Mariano Rajoy, y ha sostenido: "La culpa es de Rajoy, no te lo pierdas. Asumiendo que los niveles de ejecución presupuestaria en Catalunya nunca han sido especialmente brillantes, ni de los presupuestos generales del Estado ni los presupuestos de la Generalitat".

Así, ha señalado a los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, Pedro Sánchez y Salvador Illa; al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, como máximos responsables de la situación actual y ha criticado que tanto ERC y Junts como los Comuns, a quienes ha preguntado si van a romper con Sánchez, "son cooperadores necesarios".

Fernández también ha propuesto que se elabore un informe trimestral del grado de ejecución para evaluar cómo se está gastando el dinero y ha pedido "dejar de criminalizar a los maquinistas" y, aunque no sea competencia del Parlament, ha instado a endurecer las penas para el vandalismo ferroviario en catenarias por su afectación a la seguridad.