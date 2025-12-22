Fernández (PP) pide a Illa reflexionar tras criticas de la escuela concertada por "infrafinanciación"

El presidente del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández, en una foto de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

El líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha pedido textualmente este lunes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que reflexione y rectifique después de un comunicado de patronales de escuela concertada en el que critican su "infrafinanciación".

En una publicación en 'X' recogida por Europa Press, Fernández ha apuntado al "durísimo comunicado de la Escuela Concertada catalana contra la política de Salvador Illa", a quien, ha dicho, desea Feliz Navidad, pero también que reflexione y rectifique.

El comunicado, que lamenta "la falta de plantillas y la insuficiencia de recursos para atender a alumnado vulnerable", está firmado por Agrupació Escolar Catalana (Aec); Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya (Apsec); Confedereació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya; Federació Catalana de Centres d'Enseyament, y Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC).

En el escrito, remitido el pasado viernes, las diferentes entidades educativas concertadas señalan "la lentitud" en la realización de reuniones con la Conselleria de Educación y lamentan la falta de acuerdo en relación al mantenimiento de empleos de los grupos que perderán el concierto educativo.

También critican que el Govern no ha cumplido con el "compromiso adquirido por el departamento de Educación de no quitar conciertos" y afirman que lo ha hecho sin comunicarlo previamente.

Además, afirman que "no se ha cumplido el compromiso de no interrumpir el pago mensual de las ayudas NESE B" y apuntan --textualmente-- a graves tensiones de tesorería en sus centros.