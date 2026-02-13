Fernández (PP) pide no equivocarse sobre Aliança Catalana: "Camina hacia la radicalidad étnica"

Archivo - El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha pedido no equivocarse sobre lo que representa Aliança Catalana: "El nacionalismo catalán camina hacia la radicalidad étnica: las tesis de una raza catalana que defiende Sílvia Orriols".

Lo ha afirmado en una entrevista este viernes en El Mundo recogida por Europa Press, en que afirma que los nacionalistas no van hacia la moderación programática, y ha sostenido que los errores sobre su naturaleza y sus fines han tenido, textualmente, consecuencias terribles para España: "Espero que no nos volvamos a equivocar en este sentido".

Ha alertado de que Orriols aboga por "expulsar definitivamente" el castellano de los colegios y de la administración pública y de que existe una raza catalana.

Preguntado por la fascinación que hay, supuestamente, en sectores de la derecha española con AC, ha respondido: "Simplemente algunos sectores de Madrid tienen desde siempre un deseo de ser engañados por el nacionalismo catalán".

Similarmente se ha pronunciado respecto a Junts, defendiendo que pueden coincidir en el sentido del voto en ámbitos como los impuestos o la energía nuclear, pero ha sostenido que los líderes del partido son "los mismos que protagonizaron un golpe de Estado" y no han pedido perdón por ello.

RODALIES

También ha criticado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por su gestión en ámbitos como la vivienda, las okupaciones, las energías renovables, la peste porcina africana o Rodalies: "Queda claro que la gestión de Illa es igual de caótica que la de los independentistas".

Ha asegurado que la situación de Rodalies no es digna "de una sociedad occidental desarrollada", y ha considerado triste y grave que se ponga el foco en el mantenimiento solo tras el accidente de Gelida (Barcelona).

REGULARIZACIÓN

Respecto a la regularización de inmigrantes decretada por el Gobierno, Fernández ha valorado que se trata de un 'papeles para todos' encubierto, y ha defendido que la opción adecuada es una intermedia, porque es "la justa y la que funciona".

Aquellos inmigrantes que vengan a trabajar y a cumplir con el ordenamiento jurídico serán bienvenidos, y aquellos que vengan a delinquir, o que no respetan la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos humanos, deben ser expulsados. No papeles para todos, ni todos expulsados", ha ilustrado.