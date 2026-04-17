Fernández (PP) ve "completamente inviable" alcanzar acuerdos con Junts y celebra los pactos con Vox

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, en una jornada en la CEU UAO - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha asegurado que es "completamente inviable" alcanzar acuerdos con su formación y, por contra, ve positivos los alcanzados con Vox como el último de gobierno de coalición en Extremadura.

Lo ha dicho en la mesa redonda 'Horizontes políticos de la derecha en Catalunya' durante la jornada 'El futuro de la derecha en Catalunya' en la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO) este viernes junto al secretario general de Vox y líder en Catalunya, Ignacio Garriga.

Fernández ha afirmado que "hay una raíz autoritaria y totalitaria en el nacionalismo" que imposibilita acuerdos con la formación de Carles Puigdemont más allá de que puedan coincidir con el PP en algunas votaciones.

"Hoy es metafísicamente imposible pactar con alguien que sostiene que el español debe ser expulsado de la esfera pública y educativa", y ha señalado que esta posición que dice que tiene Junts distorsiona el eje izquierda-derecha en Catalunya.

Así, ha apuntado que "ojalá las cosas fueran distintas, pero lo que no pueden pretender los que rompieron a la sociedad catalana en dos, provocaron un golpe de Estado" es que sean los demás quienes pidan perdón.

Por contra, Fernández ha reivindicado la política de pactos con Vox en gobiernos autonómicos como en Extremadura y ha concluido: "Con Vox no es que sea un balneario de facilidades hacerlo, pero creo que es positivo para España que eso se siga desarrollando".