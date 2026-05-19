Fernández (PP) ve en el pacto de Presupuestos ERC-Govern consorcios para "colocar a sus afines"

Archivo - El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha criticado que el acuerdo de Presupuestos de la Generalitat entre ERC y el Govern incluye "consorcios, empresas mixtas, mesas, observatorios y comisiones en las que colocar a sus afines".

"Los Presupuestos de Illa y Junqueras son por-sus-puestos", ha sostenido en una publicación en 'X' este martes recogida por Europa Press.

"El listado les daría vergüenza... si la tuvieran, claro", ha concluido tras el pacto entre republicanos y Govern que incluye, entre otras cuestiones, la participación de la Generalitat en la gestión de infraestructuras aeroportuarias, la línea orbital ferroviaria, reforzar la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y que Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona tengan mayoría en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).