Fernández (PP) ve los Presupuestos "al servicio de las miserias compartidas de ERC y el PSC"

El presidente del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, durante el debate de Presupuestos de la Generalitat - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha defendido este jueves su enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Generalitat de 2026, que ve "al servicio de las miserias compartidas de ERC y el PSC" y que, a su juicio, suponen la decadencia de Catalunya.

Lo ha dicho durante el debate de las cuentas en el pleno del Parlament, donde ha afirmado que para ERC este acuerdo con el Govern supone "disimular ante los que les acusan de 'botiflers' con algunas partidas de construcción nacional" ante la defensa del portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, de un frente de izquierdas en toda España.

En el caso del PSC, Fernández ve voluntad de tener "el control propagandístico" y ha criticado el incremento de partidas como las destinadas al área de Presidencia o altos cargos, por lo que ha tildado las cuentas de chiringuito socialista.

Para el líder popular, con los Presupuestos que se aprobarán este jueves, "Catalunya continuará liderando" en toda España con cuestiones como la ocupación ilegal de viviendas, los datos de inseguridad, la presión fiscal, el fracaso escolar, las listas de espera sanitaria, la ejecución de renovables o la vivienda social.

ILLA Y "SU METODOLOGÍA"

Fernández ha recriminado al Govern haber presentado las cuentas el día después de las elecciones en Andalucía, lo cual ha apuntado que era lo previsible, y ha subrayado que las cuentas suponen "un PSC fuerte y una Catalunya decadente".

"Catalunya ya empieza a conocer mejor a Salvador Illa y a su metodología. Todavía no del todo, pero lo empiezan a conocer. A medida que lo vayan conociendo, será toda una garantía de futuro para nosotros como alternativa en el Parlament", ha concluido.