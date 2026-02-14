Fernández (PP) ve "radicalmente falso" que Catalunya viva un agravio comparativo en financiación

Archivo - El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmado que es "radicalmente falso" que Catalunya viva un agravio comparativo respecto a otras comunidades autónomas con respecto a la financiación.

"Es inventado y, además, eso dejaría en muy mal lugar a los partidos nacionalistas que han tenido la llave de la política española", ha dicho en una entrevista concedida a 'El Economista' y recogida por Europa Press este sábado.

Sobre el nuevo modelo de financiación pactado por ERC con el Gobierno ha asegurado que está "destinado al fracaso" y ha añadido que, a su parecer, no tiene apoyo parlamentario ni el apoyo mayoritario del PSOE.

"Esto de los modelos 'a priori' y las ordinalidades es un invento nacionalista. El asunto es mucho más sencillo. Hay que sentarse y decir: tú qué gastas, tú qué necesitas, qué parte te toca para que tus servicios públicos funcionen. Es decir, llegar a un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha defendido.

Sobre el principio de ordinalidad ha dicho que "es un disparate creer que se puede aplicar el principio de ordinalidad exclusivamente a una comunidad", y ha dicho que este sería un sistema injusto, en sus palabras.

RODALIES

Preguntado por las responsabilidades ante los cortes del servicio de Rodalies ha sostenido que "los gobiernos anteriores ya fueron juzgados en las urnas" y, por tanto, considera que es el Gobierno quien debe dar explicaciones.

"Es normal que la gente esté indignada. Ha tenido que morir gente para que de golpe y porrazo pasen de decir que tenemos el mejor sistema ferroviario de Occidente, a reconocer que las infraestructuras están hechas un asco", ha criticado.

Sobre la constitución de la nueva empresa mixta de Rodalies ha afirmado que es un asunto de gestión: "Esta empresa acaba de ponerse en funcionamiento y habrá que esperar a ver sus resultados. Es un tema estricto de gestión. Para muchos puede ser identitario; para mí, no", ha matizado.

IMPUESTOS

Sobre la presión fiscal en Catalunya, ha defendido suprimir el impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones, reducir el tramo autonómico de IRPF y suprimir "18 tributos propios que no tiene ninguna comunidad autónoma".

También se ha mostrado en contra de subir la tasa turística ya ha criticado que la política fiscal del Govern "es la misma que la de la CUP y los Comuns", así como también, a su parecer, la política de vivienda.