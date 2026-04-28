Fernando Rueda novela al espía español acusado de ser agente doble para Rusia en 'No me llames traidor'

El escritor Fernando Rueda - ALICIA GIL - SANDRA RUEDA

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista Fernando Rueda ha novelado en 'No me llames traidor' (editorial HarperCollins) a Roberto Flórez, único espía español acusado de ser agente doble para Rusia, y plantea al lector si la traición fue realmente del espía al CNI o bien pudo ser al revés, e incluso recíproca.

El autor ha explicado a Europa Press que por eso el volumen incluye tres libros con tres ángulos: el punto de vista de Flórez (novelado como 'Beto Romero'), el del CNI y el de un periodista que investiga este caso, "uno de los que más daño ha hecho al CNI".

El periodista es el alter ego de Rueda, pero no sólo como recurso literario, sino porque lo ha investigado largamente y porque, además, una información publicada por él mismo hace años acabó perjudicando al espía.

ENTENDER A UN ESPÍA SIN JUSTIFICARLE

Flórez siempre ha negado ser agente doble, pero ha rechazado explicarse: por eso Rueda pretende reflejar cómo es el alma de un espía, para "entender determinados comportamientos" aunque el lector no los comparta ni los justifique.

El protagonista es un guardia civil raso sin estudios universitarios que demostró su valía en la calle: primero en Euskadi infiltrándose en ambientes de la mediación sobre el terrorismo y luego en Perú, llegando al núcleo del entonces opositor Alejandro Toledo durante la dictadura de Fujimori.

El libro narra cómo se interrumpieron ambas misiones y cómo eso influyó en la relación del agente con el CNI, organismo al que perteneció hasta el 11M: el atentado fue clave en su futuro personal, precisamente por el rol del CNI.

Eso fue antes de que le detuvieran y condenaran (hoy está libre) como agente doble, y el libro explica su vínculo con el también espía real Serguéi Skripal, conocido desde 2018 al ser envenenado.

'No me llames traidor' explica hasta qué punto el juicio pudo probar o no que Flórez diera información a Rusia, con documentos que constan como encontrados al detenerle en Tenerife en 2007.

CAMBIAR LA LEY DE SECRETOS OFICIALES

Este es el libro número 20 de Rueda, tras publicar ensayos y novelas en torno a los servicios de inteligencia, sobre los que está especializado desde hace más de tres décadas, cuando publicó 'La Casa' (1993).

Durante la edición de aquél libro, unos abogados detectaron en el texto 1.261 delitos contra la Ley de secretos oficiales, pero se publicó sólo con 3 cambios y nadie denunció nada, "porque el derecho de la gente a conocer las zonas oscuras de la sociedad está por encima" de esa norma.

Para él, es una ley "absolutamente injusta" porque limita mucho la información, pero no augura que la cambien, porque los partidos se sienten beneficiados con ella cuando gobiernan.

Reivindica su trabajo de informar estando frente al poder, no a su lado, con el único límite de "no hablar de operaciones en marcha", y constata que le han espiado más de una vez (por ejemplo, cuando le captaron un borrador de libro de su ordenador).

El autor popularizó con el título 'La Casa' el nombre por el que se conocía al Cesid (hoy CNI), y también así empezó a publicar informaciones sobre el espionaje español: como reflejo de la evolución de todos estos años, Rueda destaca cómo el CNI de hoy dice abiertamente que ha asesorado a la serie 'El Centro' y a la película 'Zeta'.