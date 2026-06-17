Ferran Garcia, Rita Bullwinkel y Marina Garcés, entre los Premis Llibreter 2026

Los autores Ferran Garcia, Tina Vallés, Mercè Galí y Marina Garcés, con el presidente del Gremi de Llibreries Èric del Arco - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor Ferran Garcia con 'Sau', la estadounidense Rita Bullwinkel con 'Cop de llum', Tina Vallès y Mercè Galí con 'Cartes imprevistes', Ted Hugues y Chris Mould con 'El gegant de ferro', Pieter van den Heuvel con 'El racó de pensar' y Marina Garcés con 'La passió dels estranys' han ganado los Premis Llibreter 2026 que concede el Gremi de Llibreries de Catalunya.

En la presentación de los premiados, el presidente del Gremi de Llibreries de Catalunya, Èric del Arco, ha recordado este miércoles que se trata de un galardón sin dotación, un premio consolidado a la prescripción de obras publicadas en seis categorías, y ha destacado la "variedad" entre las obras premiadas y finalistas.

Ferran Garcia ha ganado el Premi Llibreters 2026 Literatura Catalana con 'Sau' (Males Herbes), una obra de la que el jurado ha destacado que construye una "novela hipnótica y ambiciosa" que convierte la naturaleza, el folklore y la memoria de Osona en un territorio mítico.

El Premi Llibreter Otras Literaturas ha sido para 'Cop de llum' (La Segona Perifèria/Sexto Piso) de Rita Bullwinkel, que el jurado ha definido como una obra relativamente corta, coral, con ritmo y diversidad en la que cada mujer protagonista tiene una personalidad distintiva.

En el apartado de Literatura Infantil y Juvenil, en catalán se lo ha llevado 'Cartes imprevistes' (Animallibres), de Tina Vallès con ilustraciones de Mercè Galí, mientras que en otras literaturas lo ha hecho 'El gegant de ferro' (Blackie Books), de Ted Hugues con ilustraciones de Chris Mould.

El Premi Llibreter a Álbum ilustrado ha reconocido a 'El racó de pensar' (Litera) de Pieter van den Heuvel, por su reflexión sobre las emociones, y el de Ensayo, pensamiento y otras narrativas para 'La passió dels estranys' (Galaxia Gutenberg) de Marina Garcés, quien ha hecho un alegato en favor de las librerías como lugares de amistad.