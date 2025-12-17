Ferrocarrils de la Generalitat y Renfe renuevan la oferta de billetes combinados Skitren y TreNatura

Archivo - Imagen de Vall de Nuria (Girona) - FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y Renfe han renovado la oferta de billetes combinados Skitren, para esquiar en La Molina y Vall de Núria (Girona), y TreNatura, para visitar Vall de Núria, informa el operador logístico ferroviario en un comunicado este miércoles.

El Skitren La Molina, con un precio único de 53 euros para adultos y 41,5 euros para niños y disponible hasta el 5 de abril de 2026, incluye el viaje de ida y vuelta en los trenes de la línea R3 hasta La Molina, el traslado en bus desde la estación de tren de La Molina hasta las pistas y el forfet para un día.

Por su parte, el Skitren Vall de Núria, con un precio único de 47,7 euros para adultos y de 40,2 euros para niños y también disponible hasta el 5 de abril de 2026, incluye el viaje de ida y vuelta en los trenes de la R3 hasta Ribes de Freser, el Cremallera hasta Vall de Núria y el forfet de un día con seguro.

El TreNatura, con un precio de 40,2 euros para adultos y de 30,7 euros para niños y disponible hasta el 30 de noviembre de 2026 --en noviembre solo sábados, domingos y festivos--, incorpora el viaje de ida y vuelta en los trenes de la línea R3 hasta Ribes de Freser y el viaje en tren Cremallera hasta Vall de Núria.

Los billetes combinados están disponibles en cualquier estación de Rodalies y también en venta online, y pueden superar hasta un 30% de descuento respecto al precio por separado de cada servicio que ofrecen.