Las Festes de Primavera 2026 de L'Hospitalet (Barcelona) reúnen a más de 47.000 personas

Concierto durante las Festes de Primavera 2026 - AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Festes de Primavera 2026 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) reunieron a más de 47.000 personas entre el pasado jueves y el domingo, ha explicado este martes el ayuntamiento en un comunicado.

Estas fiestas, con actividades de música en vivo, culturales, escénicas y familiares, han registrado un incremento del 20% en el público en los últimos 2 años, "resultado parcialmente condicionado por la lluvia en la edición anterior".

La música en vivo "ha sido una de las grandes protagonistas" con más de 25.000 asistentes entre los principales escenarios, que son el del parque de la Remunta y de Bellvitge y los jardines de Can Sumarro.

Las actividades familiares han reunido a más de 3.000 personas con diferentes propuestas en el Jardí de les Tortugues, mientras que el Parc de les Meravelles ha tenido 2.500 espectadores "con un amplio abanico de espectáculos".

En cuanto a eventos de cultura popular, unas 11.000 personas han participado en actos como la jornada castellera, el encuentro de gigantes, el baile de sardanas o la noche del fuego.