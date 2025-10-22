El Festival 42 de géneros fantásticos contará con el ilustrador de 'V de Vendetta' David Lloyd

Girará en torno a la mitología catalana, el monstruo y la ficción climática

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 5 Festival 42 de géneros fantásticos de Barcelona, que tendrá lugar del 5 al 9 de noviembre en la Fabra i Coats y la Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra, contará con el ilustrador David Lloyd, responsable junto a Alan Moore del clásico 'V de Vendetta', en una edición que contará con más de 70 actividades y 163 participantes.

Lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa los cocomisarios Ricard Ruiz Garzón, Karen Madrid Ribas y Susana Vallejo, en una edición que tendrá a China Miéville --en una entrevista grabada con Cristina Jurado, "tan excepcional como si viniese"--, V.E.Schwab, Fonda Lee, Claire North, Sebastià Alzamora, Joan Lluís-Lluís, Anna Starobínets, Cristina Fernández Cubas, Albert Pijuan, Ben Aaronovitch, Care Santos y Alberto Chimal, entre otros.

Ruiz Garzón ha asegurado que la presencia de David Lloyd, creador de la icónica máscara, no es por casualidad "en un momento de regresión de derechos y auge del fascismo", como tampoco lo es que sea en el quinto aniversario en un año que el festival comienza el 5 de noviembre --una fecha icónica en 'V de Vendetta'--.

La edición de este año del Festival 42 tendrá a la mitología y tradición de los géneros fantásticos en Catalunya "en un contexto de ataques crecientes a la identidad", la figura del monstruo, la ficción climática y la diversidad LGTBI+ y la mirada femenina en el fantástico como ejes.

La programación del Festival 42 se abrirá con la escritora Cristina Fernández Cubas, que cumple 80 años, y se cerrará con un concierto a cargo de Feyleryn, con su propuesta de 'folktrónica' 'Route to Balladica'.

78 ACTIVIDADES

Entre las 78 actividades del festival habrá 35 mesas redondas, 19 conversaciones con autores, 6 sesiones para institutos, 4 talleres, 2 exposiciones y 1 ruta literaria.

Las dos exposiciones del Festival 42 serán 'Essa Efa', que repasa la trayectoria de los pioneros de la ciencia ficción catalana con una mirada histórica y colectiva en la biblioteca de Can Fabra, y una muestra sobre mitología catalana en Fabra i Coats.

Entre las actividades que albergará el Festival 42 figuran una convención de pequeño formato MiévilleCon sobre el autor China Miéville, un homenaje a Jesús Moncada, convenciones alrededor de Ursula K.Le Guin y Angela Carter, una mesa redonda sobre la figura de Frankenstein coincidiendo con el estreno de la película de Guillermo del Toro y un homenaje a la librería Gigamesh.

MOMENTO ACTUAL DEL GÉNERO

Sobre el momento que vive la literatura fantástica en la actualidad, la cocomisaria Karen Madrid Ribas ha dicho que ha crecido en los últimos diez años, cada vez existen más editoriales: "Ya no es la hermanita pobre".

Susana Vallejo ha añadido que en el género fantástico "no hay fronteras a la imaginación, no hay límites", en un contexto como el actual que se quiere subrayar una realidad ofrece posibilidades infinitas.