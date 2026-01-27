El Festival Barnasants abre este martes con un concierto homenaje al cantautor Lluís Llach

Cartel del concierto 'Llach-Gener 76' - BARNASANTS

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 31 Festival Barnasants abrirá este martes con un concierto homenaje al cantautor Lluís Llach en el Palau de la Música Catalana que rememorará sus míticos conciertos de 1976 en el Palau d'Esports de Barcelona, siendo el pistoletazo de salida a la nueva etapa del festival bajo la dirección de Marçal Girbau.

'Llach - Gener 76', que tendrá un segundo concierto el miércoles en el mismo escenario, cuenta con la dirección musical de Manel Camp --autor de los arreglos originales de los conciertos de 1976-- voces como Gemma Humet, Joan Reig y Borja Penalba y el músico Santi Arisa, batería del grupo original que acompañó a Llach en esas actuaciones.

Tras su paso por el Barnasants, 'Llach-Gener 76' hará una gira por diversas poblaciones: Atrium Viladecans (9 de mayo), Concentaina (15 de mayo), Festival NEC de Calella (15 de agosto), Teatre L'Atlàntida de Vic (25 de septiembre), Teatre Kursaal de Manresa (9 de octubre), Festival Accents de Reus (28 de noviembre) y Teatre La Fact de Terrassa (29 de noviember).

Una de las novedades de esta nueva etapa del Barnasants es una reducción del número de conciertos, pasando del centenar a 59, y la ampliación de espacios con novedades como el Teatre Gaudí y el Casino L'Aliança del Poblenou.

Con un hilo temático que reivindicará la canción de autor como un género propio híbrido que se da la mano con la literatura, el Barnasants tendrá seis producciones propias, y contará con un recital que recordará al cantante y líder de Extremoduro Robe Iniesta a cargo de diversos cantautores.

Otros conciertos que se podrán ver en esta edición de Barnasats será Arturo Gaya & Lia Sampai (29 de enero), Raül Refree y Aida Tarrío (Tanxugueiras) en un homenaje a los hijos de Rosalía de Castro 'Gala i Ovidio' (5 de febrero), Mazoni (6 de febrero), Ariel Rot (19 de febrero) y el concierto de Joan Isaac y Eduard Iniesta (1 de marzo).

El Barnasants también incluirá conciertos como Dani Flaco (6 de marzo), Ivette Nadal (8 de marzo), Feliu Ventura (12 de marzo), Brams (19 de marzo), Cris Juanico (22 de marzo), Marc Parrot & Quartet Brossa (26 de marzo), Luar na Lubre (11 de abril), Martirio (12 de abril), Sau en su gira 'Un concert de pel·lícula' (18 de abril) y Tomeu Penya (24 de abril), entre otros.