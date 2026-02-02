El festival BCNegra abre este lunes una edición que premiará a Mick Herron

Cartel del 21 Festival BCNegra - ICUB

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 21 Festival de novela negra de Barcelona BCNegra se abre este lunes y se prolongará hasta el domingo en una edición que premiará a Mick Herron y contará con autores como Richard Price, S.A.Cosby, Hye-Young-Pyun, Claudia Piñeiro, Núria Cadenes, Dominique Manotti y Graeme Macrae Burnet.

El BCNegra contará con 126 profesionales del sector y desplegará 42 propuestas dentro de la programación, así como 8 actividades paralelas, en 11 espacios de la ciudad, entre los cuales la sala Paral·lel 62, La Paloma, el Saló de Cent o el cine Mooby Bosque.

La lista de participantes de esta edición incluye también a Víctor del Árbol, Elia Barceló, Gianrico Carofiglio, Berna González Harbour, Ariana Harwicz, Nicola Lagioia, Graeme Macrae Burnet, Ernesto Mallo, Màrius Serra, Vivica Sten, Jordan Harper y Jordi Sierra i Fabra, entre otros.

El eje temático del festival será el concepto literario de 'Malavida', que remite a abordar la literatura y el género negro "como una experiencia vital intensa e indisciplinada, a través de relatos de vidas vividas al límite, de personajes heridos y marcados por la vida, el desenfreno y la pulsión de vivir en escenarios del género negro".

'MALAVIDA'

En la presentación del festival, el comisario del festival, el escritor Carlos Zanón, detalló que han buscado un concepto que mezcle diversión e intensidad: "No solo la 'malavida', el cliché de la novela negra, sino en el sentido de vida vivida en todo, que es la vida de los libros, en realidad".

"La gente que leemos y escribimos libros es porque la vida en sí no nos da de sí y necesitamos más, pues un poco ese será el concepto. Hemos buscado exponentes de eso", añadió el comisario.

Zanón ha afirmado que, como organizadores, buscan que "toda la ciudad esté de fiesta" alrededor del género --de ahí las colaboraciones con bibliotecas, centros cívicos o la Filmoteca--, y que el objetivo es captar todas las energías y las pistas de para dónde va el género, en sus palabras.

ACTIVIDADES

El cantautor, músico y poeta italiano Vinicio Capossela participará en el BCNegra con un concierto multidisciplinar, 'Errori e bassifondi', que se podrá ver este lunes en Paral·lel 62 y combinará música y palabras en un propuesta escénica vinculada al hilo conductor del festival.

Al día siguiente, en La Paloma, Capossela conversará sobre su libro 'Tefteri' con Zanón, que ha asegurado que el italiano recoge en esa obra la "visión de la vida" que propone el leitmotiv de este año.

En el marco del festival, el jueves 5 de febrero se entregará en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona el Premio Pepe Carvalho al novelista Mick Herron, autor de la serie 'Caballos lentos', que al día siguiente participará en un diálogo abierto al público en los cines Mooby Bosque.

Otras actividades de la programación incluyen la inauguración de la exposición 'Malavida. Cine noir en Barcelona 1950-1988' en la Biblioteca Jaume Fuster; un itinerario por los escenarios de la novela 'El rol del Roc' dirigido por su autor, Màrius Serra, y una mesa redonda sobre el número 100 de la colección 'Crims.cat' de la editorial Clandestina, dedicado a Rafael Tasis.