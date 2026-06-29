El festival Blaumarí de Barcelona cierra su primera edición con casi 29.000 espectadores

Festival Blaumarí - FESTIVAL BLAUMARÍ

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Blaumarí Music de Barcelona, que se ha celebrado en el Moll de Barcelona del Puerto de Barcelona, ha cerrado su primera edición con 28.765 espectadores, informa este lunes en un comunicado.

Los conciertos, que se han celebrado del 10 al 28 de junio, han reunido a artistas como Rufus Wainwright, Joss Stone, Alan Parsons Live Project, The Cardigans, Rosana, Kamasi Washington y Nile Rodgers, entre otros.

La organización trabaja en las próximas ediciones del ciclo, con aforo limitado y formato boutique, y anunciará los primeros artistas de Blaumarí 2027 durante el último trimestre de este año.