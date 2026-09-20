El Festival B concluye con más de 35.000 asistentes tras actuar más de 40 artistas en 4 escenarios

Imagen de un concierto del Festival B - FESTIVAL B

BARCELONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival B, celebrado en el parque del Fòrum de Barcelona del 17 al 19 de septiembre, ha concluido su 12ª edición con más de 35.000 asistentes, más de 40 artistas y 4 escenarios.

El evento ha contado con las actuaciones de artistas como Guitarricadelafuente, Rusowsky, Yung Beef o Mushka; y los jóvenes barceloneses han representado alrededor del 85% de las personas asistentes, han informado este domingo los organizadores en un comunicado.

Han destacado que la programación del evento está pensada desde Barcelona y para los vecinos de la capital catalana pero abierta a las diferentes escenas y corrientes que "están transformando el panorama musical".