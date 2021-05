El Festival Cruïlla incorpora a Izal, Amaral y Carolina Durante

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Cruïlla, que mantiene su celebración del 8 al 10 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona, ha incorporado a su cartel a Izal, Amaral, Carolina Durante, Ana Tijoux y Tom Walker, ha informado en un comunicado este miércoles.

El director del Cruïlla, Jordi Herreruela, ha asegurado que el festival "se hará con supervisión de los científicos que trabajaron en el concierto del Palau Sant Jordi" y en coordinación con todas las administraciones públicas para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

En el cartel del festival también figuran Two Door Cinema Club, Editors, Kase.O, Natos y Waor, Morcheeba, Manel y Dorian, y el certamen ha explicado que Of Monsters and Men y Perota Chingó han cancelado su participación al anular sus giras.