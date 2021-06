El Festival Dansàneu explorará el patrimonio y tendrá a Mishima y Maria del Mar Bonet

Lo abrirá Cesc Gelabert con una función sobre el peso de la tradición en el arte

LLEIDA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 30 Festival de Culturas del Pirineo Dansàneu (Lleida) celebrará del 25 de julio al 1 de agosto una edición que tendrá como ejes de la programación la recuperación patrimonial y la memoria histórica, y que contará con las voces de Maria del Mar Bonet, del grupo Mishima, de la actriz Sílvia Bel y del cantautor Roger Mas.

Esta edición, presentada este lunes en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (Mnac), incluye una veintena de propuestas artísticas que mezclan la danza, la música y el patrimonio arquitectónico y natural de las Valls d'Àneu (Lleida) y pretende profundizar en el respeto por el territorio y apostar por la fusión disciplinar y estética, ha informado este lunes en un comunicado.

El presidente del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, Ferran Rella, ha destacado que otros ejes de la programación son el apoyo a los proyectos pirenaicos, las propuestas singularizadas, la calidad artística y las propuestas festivas y las conmemoraciones.

El bailarín y coreógrafo Cesc Gelabert, que en 2020 tuvo que posponer su actuación por la pandemia del Covid-19, será el encargado de inaugurar esta edición con una actuación reflexiva en solitario que ahonda en el peso de la tradición en la creación artística.

Recuperará algunas de sus coreografías más destacadas como 'Enyor', una sardana de Ricard Lamote de Grignon; 'Soliloquios', la versión que ha hecho de la danza típica vasca Aurresku; el bolero cubano 'Lágrimas Negras' y el fandango del Pare Antoni Soler, representante de la música para teclado a finales del Barroco y principios del Clasicismo.

INTERPRETACIONES DE CABRÉ Y GERHARD

Entre otras propuestas, el programa incluye el monólogo de teatro 'Poldo' del escritor Jaume Cabré interpretado por Ivan Caelles; un espectáculo del bailarín Magí Serra, y la función de ballet 'Els focs de Sant Joan' de Robert Gerhard a cargo de la compañía Ballet Contemporani de Catalunya y del pianista Miquel Villalba.

Con el programa 'Música y exilio', el festival recordará a la activista y cantautora Teresa Rebull con una noche temática que propondrá la proyección del documental 'Ànima desterrada' de Susanna Barranco y una actuación en homenaje a Rebull a cargo de la cantante Laura Simó y el pianista Joan Díaz.

Con voluntad de "reconocer figuras clave de la cultura de raíz", el Dansàneu, en colaboración con la Conselleria de Cultura de la Generalitat, acogerá varias actividades vinculadas a las commemoracines del Any Joan Tomàs, el Any Manuel Cubelles y el Any Robert Gerhard.

Como homenaje a Joan Tomàs, destaca una exposición comisariada por Liliana Tomàs; un concierto de canciones de su repertorio interpretadas por Artur Blasco, Marien de Casimiro y Arnau Obiols y la actuación de Corrandes son Corrandes junto con Jaume Arnella.